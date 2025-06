Un rampicante fiorifero nei cruciverba: la soluzione è Rosa Canina

ROSA CANINA

Curiosità e Significato di Rosa Canina

Perché la soluzione è Rosa Canina? La rosa canina è una pianta rampicante fiorifera, nota per i suoi fiori bianchi o rosa e i frutti rossi chiamati cinorrodi. Cresce spontanea in molte zone d’Italia, offrendo un tocco di colore e profumo ai giardini e alle siepi. È anche apprezzata per le sue proprietà benefiche, ricca di vitamina C. Un vero gioiello della natura che incanta con la sua bellezza selvaggia.

Come si scrive la soluzione Rosa Canina

Hai davanti la definizione "Un rampicante fiorifero" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

