OSCAR

Curiosità e Significato di Oscar

Vuoi sapere di più su Oscar? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Oscar.

Perché la soluzione è Oscar? L'Oscar è un prestigioso premio cinematografico assegnato ogni anno dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, riconoscendo i migliori film, attori e registi. È considerato il massimo riconoscimento nel mondo del cinema, simbolo di eccellenza e successo. Quando si parla di vincere l'Oscar, si indica il raggiungimento di un traguardo importante nel settore audiovisivo, celebrando il talento e la creatività.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L ha vinto Lina WertmüllerSi assegnano in una sfavillante notteLo scrittore WildeQuello al Miglior film straniero di quest anno l ha vinto La zona d interesseChristopher Nolan ha vinto quest anno quello come Miglior registaNei film western ha la stella sul petto

Come si scrive la soluzione Oscar

Stai cercando la risposta alla definizione "Quello come Miglior film di quest anno l ha vinto Anora"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

