La soluzione di 17 lettere per la definizione 'L ha vinto Lina Wertmüller' è 'Oscar Alla Carriera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OSCAR ALLA CARRIERA

Curiosità e Significato di "Oscar Alla Carriera"

Approfondisci la parola di 17 lettere Oscar Alla Carriera: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

L'Oscar alla carriera è un premio speciale assegnato dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences per riconoscere il contributo eccezionale di un professionista nel cinema, celebrando tutta la sua carriera e il suo impatto duraturo nel settore. Lina Wertmüller ha ricevuto questo prestigioso onore, riconoscendo il suo talento e la sua influenza.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Come si scrive la soluzione: Oscar Alla Carriera

Stai cercando la risposta alla definizione "L ha vinto Lina Wertmüller"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

A Ancona

L Livorno

L Livorno

A Ancona

C Como

A Ancona

R Roma

R Roma

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I N A L U R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANULARI" ANULARI

