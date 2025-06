Nuota nella chiara nei cruciverba: la soluzione è Tuorlo

Home / Soluzioni Cruciverba / Nuota nella chiara

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Nuota nella chiara' è 'Tuorlo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TUORLO

Curiosità e Significato di Tuorlo

La soluzione Tuorlo di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tuorlo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Tuorlo? Il termine tuorlo indica la parte centrale e gialla dell'uovo, ricca di proteine e nutrienti essenziali. È fondamentale per la crescita dell’embrione e per preparazioni culinarie come le uova strapazzate o la pasta fresca. Questo ingrediente rappresenta il cuore di molte ricette, simboleggiando anche un elemento prezioso e nutriente nella nostra alimentazione quotidiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo circonda l albumeIl rosso dell uovoNaviga nell albumeLo è la voce non chiaraSpiccano sulla pelle chiaraNuota a pancia all aria

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tuorlo

Stai cercando la risposta alla definizione "Nuota nella chiara"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

U Udine

O Otranto

R Roma

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R N A E S M I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MARINES" MARINES

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.