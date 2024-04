La Soluzione ♚ Naviga nell albume

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Naviga nell albume. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TUORLO

Curiosità su Naviga nell albume: Posto, uscendo dalla competizione. in campionato la squadra parte male e naviga a metà classifica, ma una serie di 8 vittorie consecutive nelle ultime 8... Il tuorlo (o deutoplasma, vitello, lecite) è una parte interna dell'uovo (il "giallo" o "rosso"). La sua funzione è quella di fornire il nutrimento necessario all'embrione. Nelle uova degli uccelli, il tuorlo è mantenuto in sospensione nell'albume da uno o due filamenti (ognuno dei quali è chiamato calaza). Nell'alimentazione umana, il tuorlo d'uovo è fonte di vitamine e minerali, contiene la totalità dei grassi e del colesterolo dell'intero uovo, e circa la metà delle proteine. Il tuorlo è la seconda fonte alimentare di vitamina D, dopo il pesce. Solitamente il tuorlo coagula a 65 °C. Dal tuorlo d'uovo si può ricavare l'olio d'uovo che, ...

