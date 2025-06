Lavora sulla darsena nei cruciverba: la soluzione è Scaricatore

Home / Soluzioni Cruciverba / Lavora sulla darsena

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Lavora sulla darsena' è 'Scaricatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCARICATORE

Curiosità e Significato di Scaricatore

Vuoi sapere di più su Scaricatore? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Scaricatore.

Perché la soluzione è Scaricatore? Scaricatore è un termine che indica un dispositivo utilizzato per scaricare o rilasciare sostanze o materiali, spesso in ambito industriale o navale. Nella darsena, rappresenta l’attrezzo che permette di svuotare le merci o i liquidi da imbarcazioni o serbatoi. È fondamentale per garantire un corretto e sicuro funzionamento delle operazioni portuali e di carico/scarico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è il camalloLavora sulle banchineLavora in chiesaVi lavora il fotografoLavora con acidi e reagenti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Scaricatore

Se "Lavora sulla darsena" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

I Imola

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G L E A R E A T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GELATERIA" GELATERIA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.