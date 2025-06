Getti liquidi nei cruciverba: la soluzione è Spruzzi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Getti liquidi' è 'Spruzzi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPRUZZI

Curiosità e Significato di Spruzzi

La soluzione Spruzzi di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Spruzzi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Spruzzi? Spruzzi si riferisce a getti di liquido lanciati con forza, come quelli di una pompa o di un bagnoschiuma. È un termine che richiama azioni rapide e decise, spesso utilizzate per pulire, innaffiare o applicare prodotti in modo mirato. In sostanza, rappresentano quei piccoli spruzzi d’uso quotidiano che rendono più facile e pratico il nostro stile di vita.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si sollevano sguazzandoLo schermo a cristalli liquidiLiquidi per la profilassiLa spinta dei liquidi organici nelle cavità che li contengono

Come si scrive la soluzione Spruzzi

Non riesci a risolvere la definizione "Getti liquidi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

P Padova

R Roma

U Udine

Z Zara

Z Zara

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C M N A I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CINEMA" CINEMA

