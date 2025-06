Fare il verme alla vite nei cruciverba: la soluzione è Filettare

FILETTARE

Curiosità e Significato di Filettare

Perché la soluzione è Filettare? Fare il verme alla vite significa lavorare con attenzione e precisione sui dettagli di un pezzo di legno o altro materiale, come si fa nel lavoro del falegname. La parola corretta è filettare, ovvero creare delle scanalature a filetti per avvitare e fissare in modo stabile. È un termine tecnico molto usato in meccanica e falegnameria, fondamentale per garantire solidità e sicurezza negli assemblaggi.

Come si scrive la soluzione Filettare

F Firenze

I Imola

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O T R A N I S O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ORISTANO" ORISTANO

