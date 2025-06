Far cuocere un pezzo di carne a fuoco lento nei cruciverba: la soluzione è Brasare

BRASARE

Curiosità e Significato di Brasare

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Brasare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Brasare? Brasare significa cuocere lentamente un pezzo di carne a fuoco basso, spesso in un liquido o con la propria umidità, per renderla tenera e saporita. È una tecnica tradizionale che permette di ottenere piatti ricchi di gusto, ideali per carni dure o meno pregiate. Quindi, quando si vuole morbidezza e sapore intenso, si opta per braisare.

Come si scrive la soluzione Brasare

La definizione "Far cuocere un pezzo di carne a fuoco lento" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

R Roma

A Ancona

S Savona

A Ancona

R Roma

E Empoli

