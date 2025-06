Si elimina in lavatrice nei cruciverba: la soluzione è Sporco

SPORCO

Curiosità e Significato di Sporco

Perché la soluzione è Sporco? Si elimina in lavatrice fa riferimento a qualcosa che può essere pulito o rimosso facilmente con il normale ciclo di lavaggio. La parola chiave è sporco, ovvero le impurità o macchie che si accumulano sui tessuti. Quando si parla di eliminare lo sporco in lavatrice, si sottolinea l’efficacia del lavaggio nel ripristinare la pulizia e freschezza dei capi. Un modo semplice per mantenere i vestiti impeccabili.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Non pulitoPronto per la lavatriceLo è il denaro da riciclareSi elimina aspirandolaSi elimina con appositi shampooSi elimina lubrificando

Come si scrive la soluzione Sporco

S Savona

P Padova

O Otranto

R Roma

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R A C T N O E L Mostra soluzione



