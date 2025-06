Belve notturne nei cruciverba: la soluzione è Iene

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Belve notturne' è 'Iene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IENE

Curiosità e Significato di Iene

La parola Iene è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Iene.

Perché la soluzione è Iene? Iene sono predatori notturni, spesso piccoli animali come i topi o i ratti, attivi durante le ore buie. La parola si usa anche in senso figurato per indicare persone astute e furbe, che agiscono di nascosto o di notte. Questi animali rappresentano l'idea di qualcosa che si muove nell'ombra, proprio come suggerisce il nome del gioco.

Come si scrive la soluzione Iene

Se "Belve notturne" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

E Empoli

N Napoli

E Empoli

