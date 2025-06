Adattare alle nuove esigenze riadeguare ai tempi nei cruciverba: la soluzione è Rimodernare

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Adattare alle nuove esigenze riadeguare ai tempi' è 'Rimodernare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIMODERNARE

Curiosità e Significato di Rimodernare

Vuoi sapere di più su Rimodernare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Rimodernare.

Perché la soluzione è Rimodernare? RIMODERNARE significa aggiornare, rinnovare o adattare qualcosa alle nuove esigenze e ai tempi moderni, rendendolo più attuale e funzionale. È come dare una nuova vita a un oggetto o a un'idea, mantenendo le sue radici ma migliorandone l'aspetto o le caratteristiche per rispondere ai cambiamenti del mondo di oggi. In sostanza, è il modo per evolversi e restare al passo con i tempi.

Come si scrive la soluzione Rimodernare

Non riesci a risolvere la definizione "Adattare alle nuove esigenze riadeguare ai tempi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

R Roma

I Imola

M Milano

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

R Roma

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E A R C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RACER" RACER

