Vegetale nato da diverse specie nei cruciverba: la soluzione è Ibrido

Home / Soluzioni Cruciverba / Vegetale nato da diverse specie

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vegetale nato da diverse specie' è 'Ibrido'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IBRIDO

Curiosità e Significato di Ibrido

Vuoi sapere di più su Ibrido? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Ibrido.

Perché la soluzione è Ibrido? Un ibrido è il risultato di un incrocio tra due specie diverse di piante o animali, nato dall’unione di caratteristiche di entrambe. Questo processo permette di ottenere nuove varietà più resistenti o con qualità migliorate. In natura o in agricoltura, gli ibridi sono fondamentali per sviluppare varietà più robuste e produttive, contribuendo così alla biodiversità e all’innovazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è il veicolo non solo elettricoLo è un veicolo elettrico e a benzinaLo è il motore sia a scoppio che elettricoDerivati da specie diverseUn ibrido tra specie diverseIndividuo nato da genitori di etnie diverse

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ibrido

Se ti sei imbattuto nella definizione "Vegetale nato da diverse specie", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

B Bologna

R Roma

I Imola

D Domodossola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G F I T A N R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RAFTING" RAFTING

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.