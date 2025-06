Unghie adunche di rapace nei cruciverba: la soluzione è Artigli

Home / Soluzioni Cruciverba / Unghie adunche di rapace

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Unghie adunche di rapace' è 'Artigli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARTIGLI

Curiosità e Significato di Artigli

Hai risolto il cruciverba con Artigli? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Artigli.

Perché la soluzione è Artigli? Le artigli sono le unghie adunche e affilate di alcuni animali rapaci, come aquile e falchi. Queste strutture servono per cacciare, aggrapparsi alle prede e difendersi. Sono strumenti naturali di precisione e potenza, simbolo di forza e agilità. La loro forma appuntita e robusta rende gli artigli un elemento distintivo e fondamentale per questi predatori.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sono retrattili nei feliniUnghie di rapaciLi sfodera chi deve difendersiUn agilissimo rapace diurnoParti biancastre delle unghieUn rapace con due ciuffetti di piume sul capo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Artigli

Stai cercando la risposta alla definizione "Unghie adunche di rapace"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A S E I E A S N T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANESTESIA" ANESTESIA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.