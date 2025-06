Sono retrattili nei felini nei cruciverba: la soluzione è Artigli

ARTIGLI

Perché la soluzione è Artigli? Gli artigli sono le unghie retrattili dei felini, come gatti e leoni. Sono strumenti affilati e flessibili, nascosti quando non servono, per poi essere estesi rapidamente durante la caccia o la difesa. Questi strumenti naturali permettono ai felini di arrampicarsi, catturare prede e proteggersi efficacemente. Sono una caratteristica distintiva che evidenzia l'agilità e la potenza di questi animali.

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

A A I I G P S G Mostra soluzione



