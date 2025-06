Una pianta dal succo amarissimo nei cruciverba: la soluzione è Aloe

ALOE

Curiosità e Significato di Aloe

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Aloe, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Aloe? L'aloe è una pianta aromatica nota per il suo succo estremamente amaro, spesso usato in rimedi naturali e cosmetici. Ricca di proprietà benefiche, la sua linfa viene tradizionalmente impiegata per lenire irritazioni cutanee e favorire la salute della pelle. Una vera alleata della natura, l’aloe ci ricorda come le piante possano essere preziosi alleati per il benessere quotidiano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dà un succo molto amaroPianta succulenta simile all agavePianta dal succo lenitivoPianta tropicale simile all agave dal succo amarissimoPianta dal succo amarissimoUn succo amarissimo

Come si scrive la soluzione Aloe

Hai davanti la definizione "Una pianta dal succo amarissimo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

L Livorno

O Otranto

E Empoli

