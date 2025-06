Una pesca in scatola nei cruciverba: la soluzione è Sciroppata

SCIROPPATA

Curiosità e Significato di Sciroppata

La parola Sciroppata è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sciroppata.

Perché la soluzione è Sciroppata? Sciroppata indica frutta, come pere o pesche, immersa in uno sciroppo zuccherino, spesso in scatola o vasetto. È un modo delizioso e pratico di gustare la frutta tutto l'anno, mantenendone sapore e consistenza. Questa preparazione è molto apprezzata per dolci, insalate o semplicemente come spuntino goloso. Un modo semplice per gustare la frutta in ogni stagione.

Come si scrive la soluzione Sciroppata

Se "Una pesca in scatola" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

C Como

I Imola

R Roma

O Otranto

P Padova

P Padova

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I S E T N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STINTE" STINTE

