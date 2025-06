Una curva geometrica spiraliforme nei cruciverba: la soluzione è Elica Cilindrica

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Una curva geometrica spiraliforme' è 'Elica Cilindrica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ELICA CILINDRICA

Curiosità e Significato di Elica Cilindrica

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 15 lettere Elica Cilindrica, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Elica Cilindrica? Una elica cilindrica è una curva geometrica a forma di spirale che si avvolge lungo un cilindro, come una vite o una spirale di un cavatappi. Si tratta di una figura molto studiata in ingegneria e matematica, fondamentale per comprendere movimenti rotatori e strutture a spirale. È un esempio affascinante di come le forme naturali e artificiali si intreccino nel nostro mondo.

Come si scrive la soluzione Elica Cilindrica

Hai davanti la definizione "Una curva geometrica spiraliforme" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

L Livorno

I Imola

C Como

A Ancona

C Como

I Imola

L Livorno

I Imola

N Napoli

D Domodossola

R Roma

I Imola

C Como

A Ancona

