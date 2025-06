Un sandwich cotto nei cruciverba: la soluzione è Toast

TOAST

Curiosità e Significato di Toast

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Toast, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Toast? Un sandwich cotto fa pensare a qualcosa di caldo e croccante, come il popolare toast. Il termine toast si riferisce a una fetta di pane che, riscaldata e dorata, diventa irresistibile, spesso accompagnata da burro o marmellata. È uno spuntino semplice ma gustoso, amato in tutto il mondo. Insomma, il toast rappresenta il comfort di un pane appena tostato, perfetto per ogni momento della giornata.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si mangia anche al barSi farciscono con il prosciutto cotto e le sottiletteLo usa il fomaioÈ gustoso cotto alla cacciatoraCroccante sandwich farcitoIl sandwich a più strati

Come si scrive la soluzione Toast

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un sandwich cotto", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

O Otranto

A Ancona

S Savona

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T R E O A L P M E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TEMPORALE" TEMPORALE

