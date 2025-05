Si farciscono con il prosciutto cotto e le sottilette nei cruciverba: la soluzione è Toast

Home / Soluzioni Cruciverba / Si farciscono con il prosciutto cotto e le sottilette

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si farciscono con il prosciutto cotto e le sottilette' è 'Toast'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TOAST

Curiosità e Significato di "Toast"

Vuoi sapere di più su Toast? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Toast.

Il toast è un panino preparato utilizzando fette di pane farcite, tipicamente con prosciutto cotto e formaggio sottile. Viene cotto in una macchina per toast o in padella, ottenendo una crosticina dorata e un ripieno filante, rendendolo un piatto gustoso e conviviale.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si farciscono con prosciutto e sottiletteSi farcisce con prosciutto e sottiletteSi mangia a fette con il prosciuttoSi prepara con pan carré formaggio e prosciuttoVi si compra prosciutto e mortadella

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Toast

La definizione "Si farciscono con il prosciutto cotto e le sottilette" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

O Otranto

A Ancona

S Savona

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R O E T D A R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TOREADOR" TOREADOR

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.