PALLORE

Curiosità e Significato di Pallore

Perché la soluzione è Pallore? Pallore indica un colore della pelle molto chiaro o spento, spesso associato a uno stato di malessere o stanchezza. Quando il volto appare biancastro e poco salutare, si parla appunto di pallore, segnale che qualcosa non va nel nostro organismo. Un segno da non trascurare, perché può indicare problemi di salute o affaticamento.

Come si scrive la soluzione Pallore

Hai trovato la definizione "Un biancore sul volto poco salutare" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

L Livorno

L Livorno

O Otranto

R Roma

E Empoli

