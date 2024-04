La Soluzione ♚ Sbianca il viso La definizione e la soluzione di 7 lettere: Sbianca il viso. PALLORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Sbianca il viso: Il pallore è la riduzione del normale colorito della cute, nonché di mucose e di organi, dovuto a una riduzione del flusso sanguigno nei capillari superficiali di taluni o tutti tali distretti corporei oppure a una riduzione della quantità di emoglobina contenuta negli eritrociti o del numero degli eritrociti, anche in presenza di normale flusso sanguigno. Rappresenta un segni clinico dello stato di sanguificazione. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il pallore è la riduzione del normale colorito della cute, nonché di mucose e di organi, dovuto a una riduzione del flusso sanguigno nei capillari superficiali di taluni o tutti tali distretti corporei oppure a una riduzione della quantità di emoglobina contenuta negli eritrociti o del numero degli eritrociti, anche in presenza di normale flusso sanguigno. Rappresenta un segni clinico dello stato di sanguificazione. pallore m sing (pl.: pallori) colore pallido, specie del volto Sillabazione pal | ló | re Pronuncia IPA: /pal'lore/ Etimologia / Derivazione dal latino pallor che deriva da pallere cioè "essere pallido" Sinonimi pallidezza, bianchezza, biancore, lividore Contrari colorito, colorito acceso, rossore Altre Definizioni con pallore; sbianca; viso; Sbianca il viso dell atterrito; Si dipinge in volto; Lo sbianca la paura; Hanno il viso segnato da piccole cicatrici; Lavarsi il viso quando si è accaldati; Guardare uno in non a viso aperto; Cerca altre soluzioni cruciverba

PALLORE

La soluzione verificata di 7 lettere per risolvere 'Sbianca il viso' è PALLORE.