Su di essi si calcolava il bollo dell auto nei cruciverba: la soluzione è Cavalli Fiscali

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Su di essi si calcolava il bollo dell auto' è 'Cavalli Fiscali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAVALLI FISCALI

Curiosità e Significato di Cavalli Fiscali

La soluzione Cavalli Fiscali di 14 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cavalli Fiscali per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cavalli Fiscali? I cavalli fiscali sono un'unità di misura usata per calcolare il bollo auto, ovvero la tassa di proprietà. Rappresentano la potenza fiscale di un veicolo, determinata in base a parametri come cilindrata e tipo di motore. Più sono alti, maggiore sarà l'importo da pagare. Questi valori aiutano a stabilire le tariffe della tassa automobilistica e a regolare il costo per i proprietari.

Come si scrive la soluzione Cavalli Fiscali

La definizione "Su di essi si calcolava il bollo dell auto" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

V Venezia

A Ancona

L Livorno

L Livorno

I Imola

F Firenze

I Imola

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O T R N I A S G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RISTAGNO" RISTAGNO

