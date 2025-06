Stoffa con vari tessuti e colori insieme ing nei cruciverba: la soluzione è Patchwork

PATCHWORK

Curiosità e Significato di Patchwork

Hai risolto il cruciverba con Patchwork? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Patchwork.

Perché la soluzione è Patchwork? Il patchwork è una tecnica artigianale che consiste nell’unire pezzi di stoffa di diverse tessiture e colori per creare un motivo unico e colorato. Spesso utilizzato per realizzare coperte, abiti o decorazioni, rappresenta creatività e tradizione, dando vita a composizioni originali e ricche di personalità. È un modo per trasformare materiali diversi in un’opera d’arte tessile fatta a mano.

Come si scrive la soluzione Patchwork

La definizione "Stoffa con vari tessuti e colori insieme ing" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

A Ancona

T Torino

C Como

H Hotel

W Washington

O Otranto

R Roma

K Kappa

