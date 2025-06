Sostanza conservante ottenuta dalla soia nei cruciverba: la soluzione è Lecitina

LECITINA

Curiosità e Significato di Lecitina

Approfondisci la parola di 8 lettere Lecitina: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Lecitina? La lecitina è una sostanza naturale estratta dalla soia, molto usata come conservante e emulsionante negli alimenti. Aiuta a mantenere stabile la consistenza di prodotti come cioccolato, creme e salse, prevenendo la separazione tra gli ingredienti. Grazie alle sue proprietà, contribuisce a preservare freschezza e qualità, rendendo i cibi più duraturi e gustosi. È un alleato prezioso in cucina e nell’industria alimentare.

Come si scrive la soluzione Lecitina

L Livorno

E Empoli

C Como

I Imola

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

