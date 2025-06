Sono cinque in un pentagono nei cruciverba: la soluzione è Angoli

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono cinque in un pentagono

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sono cinque in un pentagono' è 'Angoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANGOLI

Curiosità e Significato di Angoli

Hai risolto il cruciverba con Angoli? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Angoli.

Perché la soluzione è Angoli? Gli angoli sono le figure formate dall'incontro di due linee o segmenti, creando un'apertura. Sono presenti in tutto, dalle forme geometriche agli oggetti quotidiani, e vengono misurati in gradi. Ogni angolo ha caratteristiche proprie, come quelli acuti, retti o ottusi, fondamentali in matematica e architettura. Insomma, gli angoli sono le punte che definiscono le forme e le strutture che ci circondano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Raccordi angolariI retti misurano 90 gradiSono sei in un esagonoSono cinque nel nostro alfabetoSono cinque nel quinternoSono cinque in un palazzo pentagonale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Angoli

Hai davanti la definizione "Sono cinque in un pentagono" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

N Napoli

G Genova

O Otranto

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G A G E A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GARAGE" GARAGE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.