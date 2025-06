Si spacca a colpi di accetta nei cruciverba: la soluzione è Legna

LEGNA

Curiosità e Significato di Legna

La parola Legna è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Legna.

Perché la soluzione è Legna? La parola legna indica il legno da ardere, spesso tagliato e pronto per essere utilizzato come combustibile. È un elemento fondamentale in molte case e caminetti, simbolo di calore e tradizione. Quando si dice che qualcuno spacca a colpi di accetta, ci si riferisce al gesto di dividere pezzi di legna con uno strumento affilato, sottolineando l'atto manuale e pratico di preparare questa risorsa.

Come si scrive la soluzione Legna

Hai davanti la definizione "Si spacca a colpi di accetta" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

E Empoli

G Genova

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T T A O R I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TIRATO" TIRATO

