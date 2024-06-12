Arde nei forni di molte pizzerie
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SOLUZIONE: LEGNA
Perché la soluzione è Legna? La legna è il materiale preferito per alimentare i forni delle pizzerie, grazie alla sua capacità di mantenere alte temperature e conferire un sapore unico alla pizza. Bruciando lentamente, crea un calore costante che permette di cuocere la pizza in modo uniforme e rapido. La scelta della legna giusta è fondamentale per ottenere quel gusto autentico e quella croccantezza che tutti amano.
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Arde nei forni di molte pizzerie nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Legna
La soluzione associata alla definizione "Arde nei forni di molte pizzerie" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Legna'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Arde nei forni di molte pizzerie
- Risposta: LEGNA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: L____
- Inizia con: L
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Legna' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Arde nei forni di molte pizzerie". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Alimenta i forni di molte pizzerie Brucia nei forni di molte pizzerie Arde per poco Le torri di molte chiese È formata da molte unità
Altre definizioni collegate
Con forni: Accessori dei forni
Con molte: Si montano doppi in molte finestre
Con pizzerie: Brucia nei forni di molte pizzerie