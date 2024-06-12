Arde nei forni di molte pizzerie

Sara Verdi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Arde nei forni di molte pizzerie' è 'Legna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEGNA

Perché la soluzione è Legna? La legna è il materiale preferito per alimentare i forni delle pizzerie, grazie alla sua capacità di mantenere alte temperature e conferire un sapore unico alla pizza. Bruciando lentamente, crea un calore costante che permette di cuocere la pizza in modo uniforme e rapido. La scelta della legna giusta è fondamentale per ottenere quel gusto autentico e quella croccantezza che tutti amano.

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Arde nei forni di molte pizzerie nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Legna

La soluzione associata alla definizione "Arde nei forni di molte pizzerie" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Legna'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Arde nei forni di molte pizzerie
  • Risposta: LEGNA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: L____
  • Inizia con: L
  • Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

L Livorno
E Empoli
G Genova
N Napoli
A Ancona

La soluzione 'Legna' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Arde nei forni di molte pizzerie". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con forni: Accessori dei forni 

Con molte: Si montano doppi in molte finestre 

Con pizzerie: Brucia nei forni di molte pizzerie 