La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Scrisse Supplica per i cristiani' è 'Atenagora'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATENAGORA

Curiosità e Significato di Atenagora

La soluzione Atenagora di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Atenagora per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Atenagora? L'AtenaGora era il centro civile e culturale dell'antica Atene, dove si svolgevano assemblee, discussioni e incontri pubblici. Qui i cittadini si confrontavano su questioni politiche, sociali e filosofiche, creando un vero e proprio cuore della vita democratica ateniese. La sua importanza risiede nella capacità di unire la comunità e promuovere il dialogo pubblico, rendendo l'AtenaGora simbolo di pensiero e partecipazione civica.

Come si scrive la soluzione Atenagora

Hai trovato la definizione "Scrisse Supplica per i cristiani" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

T Torino

E Empoli

N Napoli

A Ancona

G Genova

O Otranto

R Roma

A Ancona

