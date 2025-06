Salve a Londra nei cruciverba: la soluzione è Hello

HELLO

Curiosità e Significato di Hello

La soluzione Hello di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Hello per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Hello? Salve a Londra è un modo per dire ciao o buongiorno in inglese, rappresentato dalla parola HELLO. È un saluto universale usato per iniziare una conversazione o mostrare cortesia. La parola si riconosce facilmente e si utilizza in molte situazioni quotidiane, rendendo semplice entrare in contatto con le persone. Insomma, HELLO è la porta di accesso alla comunicazione tra culture diverse.

Come si scrive la soluzione Hello

Hai trovato la definizione "Salve a Londra" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

H Hotel

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

