La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Regalo inaspettato durante un ballo' è 'Cotillon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COTILLON

Curiosità e Significato di Cotillon

Non fermarti alla soluzione! Conosci Cotillon più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cotillon.

Perché la soluzione è Cotillon? Il cotillon è un insieme di piccoli regali o gadget distribuiti durante feste e balli, spesso come sorpresa per gli ospiti. È una tradizione popolare in occasioni speciali, come il Capodanno o matrimoni, che aggiunge allegria e spirito di festa. Quindi, un regalo inaspettato durante un ballo può essere proprio un cotillon, simbolo di convivialità e divertimento condiviso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Regali da festa danzanteRegali da veglioneSala da ballo popolareIl nostro Sursum corda recitato durante la MessaMarie-José la protagonista de I violini del ballo

Come si scrive la soluzione Cotillon

Non riesci a risolvere la definizione "Regalo inaspettato durante un ballo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

T Torino

I Imola

L Livorno

L Livorno

O Otranto

N Napoli

