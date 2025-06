Più che costosi nei cruciverba: la soluzione è Preziosi

PREZIOSI

Curiosità e Significato di Preziosi

Perché la soluzione è Preziosi? Preziosi indica qualcosa di molto pregiato, raro o di grande valore, spesso legato a materiali come oro, argento o pietre preziose. È utilizzato anche in senso figurato per descrivere oggetti o sentimenti di grande importanza o bellezza. La parola suggerisce un investimento di qualità e raffinatezza, rendendola perfetta per descrivere oggetti di grande valore e fascino.

Come si scrive la soluzione Preziosi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Più che costosi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

R Roma

E Empoli

Z Zara

I Imola

O Otranto

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M O S A T N R E E E N V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NERVOSAMENTE" NERVOSAMENTE

