Gli avana sono fra i più ricercati e costosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli avana sono fra i più ricercati e costosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SIGARI

Significato/Curiosita : Gli avana sono fra i piu ricercati e costosi

Passato, quando a sigari di colore chiaro si abbinava una "tripa" più leggera e a sigari scuri una più forte. la forza del sigaro infatti è dovuta alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

