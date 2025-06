Palazzo in cui lavorano i giudici nei cruciverba: la soluzione è Tribunale

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Palazzo in cui lavorano i giudici' è 'Tribunale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRIBUNALE

Curiosità e Significato di Tribunale

La soluzione Tribunale di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tribunale per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Tribunale? Il tribunale è l'edificio dove si svolgono i processi e si amministrano la giustizia. Qui giudici, avvocati e cittadini si incontrano per risolvere controversie e garantire il rispetto delle leggi. È un luogo fondamentale per mantenere l'ordine e tutelare i diritti di tutti. In sintesi, il tribunale rappresenta il cuore del sistema giudiziario di una comunità.

Come si scrive la soluzione Tribunale

Non riesci a risolvere la definizione "Palazzo in cui lavorano i giudici"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

R Roma

I Imola

B Bologna

U Udine

N Napoli

A Ancona

L Livorno

E Empoli

