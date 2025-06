Si paga per farla tacere e per farla parlare nei cruciverba: la soluzione è Spia

SPIA

Curiosità e Significato di Spia

Approfondisci la parola di 4 lettere Spia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Spia? Una spia è una persona che lavora in segreto, raccogliendo informazioni per un paese o un'organizzazione. Spesso si paga per ottenere notizie o silenzare qualcuno, e si fa parlare chi si desidera ascoltare. È un ruolo misterioso e affascinante, protagonista di molti film e storie di spionaggio. La parola racchiude il senso di chi agisce nell’ombra per scopi nascosti.

Come si scrive la soluzione Spia

Hai trovato la definizione "Si paga per farla tacere e per farla parlare" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

P Padova

I Imola

A Ancona

