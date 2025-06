Non autentico, apocrifo nei cruciverba: la soluzione è Falso

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Non autentico, apocrifo' è 'Falso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FALSO

Curiosità e Significato di Falso

Vuoi sapere di più su Falso? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Falso.

Perché la soluzione è Falso? Non autentico, apocrifo indica qualcosa che si presenta come originale ma in realtà è falso o contraffatto. Si tratta di materiali o documenti che sembrano autentici ma sono stati creati senza autorizzazione, spesso con scopi ingannevoli. Questa definizione sottolinea l'importanza di verificare l'autenticità delle fonti prima di credere a ciò che si legge o si vede. La distinzione tra reale e falso è fondamentale per non cadere in trappole o bufale.

Come si scrive la soluzione Falso

Se ti sei imbattuto nella definizione "Non autentico, apocrifo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

A Ancona

L Livorno

S Savona

O Otranto

