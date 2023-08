Un autentico lupo di mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un autentico lupo di mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NOSTROMO

Significato/Curiosita : Un autentico lupo di mare

Venduti di sempre. il giornalista giancarlo trombetti ha ricordato in un recente articolo, dopo la morte dell'artista, la genesi di attenti al lupo, affermando... In alcune marine militari il nostromo è un grado militare. tra i vari personaggi della storia viene ricordato il nostromo di enea, palinuro, che la leggenda... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

