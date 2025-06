Muscolo ma anche attrezzo acrobatico nei cruciverba: la soluzione è Trapezio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Muscolo ma anche attrezzo acrobatico' è 'Trapezio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRAPEZIO

Curiosità e Significato di Trapezio

Perché la soluzione è Trapezio? Il trapezio è un muscolo grande e piatto che si estende dalla nuca alle spalle e alla schiena, aiutando a muovere e stabilizzare le scapole. Ma il termine si riferisce anche a un attrezzo acrobatico sospeso utilizzato in discipline come la ginnastica artistica e il circo, dove gli artisti si esibiscono in spettacolari acrobazie. Un vero simbolo di forza e agilità.

Come si scrive la soluzione Trapezio

Se ti sei imbattuto nella definizione "Muscolo ma anche attrezzo acrobatico", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

A Ancona

P Padova

E Empoli

Z Zara

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B I I R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IBERI" IBERI

