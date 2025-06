Mediatore nei cruciverba: la soluzione è Sensale

SENSALE

Curiosità e Significato di Sensale

Hai risolto il cruciverba con Sensale? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Sensale.

Perché la soluzione è Sensale? Il termine sensale indica una persona che funge da intermediario tra due parti, facilitando accordi o negoziazioni. È spesso associato a chi lavora nel settore immobiliare, commerciale o finanziario, aiutando clienti e venditori a trovare un’intesa. La figura del sensale è fondamentale per semplificare processi complessi e garantire trasparenza nelle transazioni. In sostanza, è il professionista che mette in collegamento le diverse parti per un risultato positivo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Agente di commercioEra un mediatore di affari rurali e di bestiameFa da mediatore

Come si scrive la soluzione Sensale

Hai davanti la definizione "Mediatore" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

E Empoli

N Napoli

S Savona

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O E D N L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NOLDE" NOLDE

