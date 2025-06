Lo Stato con il Kilimangiaro nei cruciverba: la soluzione è Tanzania

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo Stato con il Kilimangiaro' è 'Tanzania'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TANZANIA

Curiosità e Significato di Tanzania

Hai risolto il cruciverba con Tanzania? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Tanzania.

Perché la soluzione è Tanzania? Tanzania è un paese africano noto per ospitare il maestoso monte Kilimangiaro, la vetta più alta d'Africa. Il suo nome deriva dall'antico termine swahili Tanganyika, associato alla regione, e rappresenta una terra ricca di natura selvaggia, cultura variegata e storia affascinante. Conosciuto anche per i parchi nazionali come Serengeti e Ngorongoro, Tanzania è un vero gioiello dell’Africa orientale.

Come si scrive la soluzione Tanzania

Non riesci a risolvere la definizione "Lo Stato con il Kilimangiaro"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

A Ancona

N Napoli

Z Zara

A Ancona

N Napoli

I Imola

A Ancona

