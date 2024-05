Lo Stato africano con Dar-es-Salaam

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Nome proprio

La Tanzania (AFI: /tana'nia/ o /tan'anja/), formalmente Repubblica Unita di Tanzania (in swahili: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania; in inglese: United Republic of Tanzania), è uno Stato dell'Africa orientale. Confina a nord con Kenya e Uganda, a ovest con Ruanda, Burundi e Repubblica Democratica del Congo, e a sud con Zambia, Malawi e Mozambico. A est è bagnata dall'oceano Indiano. Dar es Salaam è la città più grande ed è stata la capitale fino agli anni settanta.

Tanzania ( approfondimento)

(toponimo) (geografia) stato dell'Africa orientale, con capitale Dodoma; confina a sud con il Mozambico, il Malawi e lo Zambia, ad ovest con la Repubblica Democratica del Congo, il Burundi e il Ruanda, a nord con l'Uganda e il Kenya, e ad est con l'Oceano Indiano

Sillabazione

Tan | zà | ni | a

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

unione di Tanganica con Zanzibar

