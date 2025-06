Lo sono gli evasi nei cruciverba: la soluzione è Fuggiaschi

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo sono gli evasi' è 'Fuggiaschi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FUGGIASCHI

Curiosità e Significato di Fuggiaschi

Non fermarti alla soluzione! Conosci Fuggiaschi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Fuggiaschi.

Perché la soluzione è Fuggiaschi? Fuggiaschi indica persone che scappano o si allontanano da un luogo, spesso per evitare problemi o responsabilità. È un termine usato sia in senso letterale che figurato, per descrivere chi evade, si dilegua o fugge via in modo rapido e deciso. Nel gioco di parole, si collega a chi evasi, ovvero chi si allontana, rendendo il termine perfetto per la soluzione.

Come si scrive la soluzione Fuggiaschi

Non riesci a risolvere la definizione "Lo sono gli evasi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

U Udine

G Genova

G Genova

I Imola

A Ancona

S Savona

C Como

H Hotel

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I M I L N O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MILIONI" MILIONI

