Lo espone l automobilista fermo sulla carreggiata nei cruciverba: la soluzione è Triangolo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo espone l automobilista fermo sulla carreggiata' è 'Triangolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRIANGOLO

Curiosità e Significato di Triangolo

Approfondisci la parola di 9 lettere Triangolo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Triangolo? Il triangolo è un segnale di sicurezza stradale, solitamente di colore arancione, che si posiziona dietro un veicolo fermo per avvertire gli altri automobilisti di un'eventuale emergenza o di un guasto. È uno strumento fondamentale per segnalare la presenza del veicolo sulla carreggiata e prevenire incidenti. In pratica, il triangolo aiuta a mantenere la sicurezza su strada in situazioni di emergenza.

Come si scrive la soluzione Triangolo

La definizione "Lo espone l automobilista fermo sulla carreggiata" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

R Roma

I Imola

A Ancona

N Napoli

G Genova

O Otranto

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R P I O T C E E N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RECEPTION" RECEPTION

