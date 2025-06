Lo è un incendio spento nei cruciverba: la soluzione è Domato

DOMATO

Curiosità e Significato di Domato

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Domato, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Domato? Domato indica qualcosa che è stato controllato o spento, come un incendio che si è calmato e non rappresenta più una minaccia. È il termine usato quando si riesce a mettere sotto controllo una situazione difficile o violenta, portandola alla calma. In poche parole, descrive ciò che è stato placato o addomesticato, rendendo possibile una tranquilla normalità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il bisbetico del film con Celentano del 1980Così si definisce lo sguardo spentoIl Vigile del Fuoco lo dirige sull incendioLo era l Hindenburg che s incendiò vicino a New York

Come si scrive la soluzione Domato

La definizione "Lo è un incendio spento" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

O Otranto

M Milano

A Ancona

T Torino

O Otranto

