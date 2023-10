Il Vigile del Fuoco lo dirige sull incendio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Vigile del Fuoco lo dirige sull incendio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GETTO

Significato/Curiosita : Il vigile del fuoco lo dirige sull incendio

il direttore delle operazioni di spegnimento (in acronimo: dos) è la figura che, in un incendio boschivo, dirige le operazioni di spegnimento avvalendosi... Disambiguazione – se stai cercando il motore a getto, vedi motore a reazione. disambiguazione – se stai cercando l'aereo a getto, vedi aereo a reazione. questa voce... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Il Vigile del Fuoco lo dirige sull incendio : vigile; fuoco; dirige; sull; incendio; Così era detto il vigile del Fuoco; Castigato dal vigile ; Lo stende il vigile ; Un vigile del Fuoco; Arresta molti automobilisti ma non è il vigile Urbano; Lo compila il vigile in sede di multa; Sveglia vigile ; Così era detto il Vigile del fuoco ; fuoco che cova; Non bisogna metterne troppa al fuoco ; L eroico Pietro che diede fuoco alle polveri; È bianca o da fuoco ; È situato a sud della Terra del fuoco ; Una bocca da fuoco ; dirige le preghiere nella moschea; Lo dirige un leader; dirige un reparto d ospedale; Fedele dirige Mediaset; dirige re guidare un impresa in modo insolito; È a destra di chi si dirige verso nord; dirige la manovra delle vele; Battere le nocche sull uscio; Entra in acqua con le bombole sull e spalle; Nel calcio determina la supremazia di una delle squadre sull altra; Materia che si studia sull atlante; La materia che si studia sull 'atlante; Gira sull a torretta della nave; Forma la spettacolare cascata della Frua sull e Alpi; Si aziona durante l incendio ; Un incendio immane; Il califfo che incendiò Alessandria d Egitto; Tale è l incendio appiccato volutamente; Causare un incendio ; Provoca un incendio non voluto; Aerei antincendio ;

Cerca altre Definizioni