La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo è la periferia trascurata' è 'Degradata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DEGRADATA

Curiosità e Significato di Degradata

Approfondisci la parola di 9 lettere Degradata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Degradata? Degradata descrive una situazione o un luogo che si è deteriorato nel tempo, diventando trascurato e poco curato. È spesso usata per indicare zone periferiche abbandonate o in cattivo stato di conservazione. Quando qualcosa è degradato, ha perso la sua integrità e bellezza originaria, riflettendo spesso problemi sociali e di gestione. In breve, rappresenta il declino di un ambiente o di una condizione.

Come si scrive la soluzione Degradata

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo è la periferia trascurata"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

E Empoli

G Genova

R Roma

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

T Torino

A Ancona

