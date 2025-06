Lo è il criceto nei cruciverba: la soluzione è Roditore

RODITORE

Curiosità e Significato di Roditore

Approfondisci la parola di 8 lettere Roditore: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Roditore? Un roditore è un animale appartenente a una vasta famiglia, caratterizzato da incisivi superiori molto sviluppati che non smettono mai di crescere. Tra i più noti ci sono topi, scoiattoli e criceti, spesso domestici o selvatici. Questi piccoli mammiferi sono importanti nell'ecosistema per il loro ruolo nel ciclo alimentare e nella dispersione dei semi, rendendoli creature affascinanti e fondamentali per l'ambiente.

Come si scrive la soluzione Roditore

Hai trovato la definizione "Lo è il criceto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

O Otranto

D Domodossola

I Imola

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

