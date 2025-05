Tengono in rotta le navi nei cruciverba: la soluzione è Timonieri

TIMONIERI

Curiosità e Significato di "Timonieri"

Perché la soluzione è Timonieri? La frase Tengono in rotta le navi si riferisce al compito fondamentale dei timonieri, coloro che controllano e dirigono le navi durante la navigazione. Questi professionisti sono responsabili di mantenere il corso corretto, garantendo la sicurezza e l'efficienza della navigazione in mare. La loro abilità nel gestire il timone è essenziale per orientare la nave verso la sua destinazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fanno il turno alla ruotaI marinai che tengono la barra a drittaTengono gli aerei in rottaVi si costruiscono naviSpumeggiano dietro le navi

Come si scrive la soluzione Timonieri

T Torino

I Imola

M Milano

O Otranto

N Napoli

I Imola

E Empoli

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I N A O D N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INDIANO" INDIANO

