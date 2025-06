Le corse con il cambio nei cruciverba: la soluzione è Staffette

Home / Soluzioni Cruciverba / Le corse con il cambio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le corse con il cambio' è 'Staffette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STAFFETTE

Curiosità e Significato di Staffette

Approfondisci la parola di 9 lettere Staffette: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Staffette? Staffetta indica una gara o un passaggio rapido di un compito tra persone, spesso in atletica o in situazioni di collaborazione. È il modo in cui si trasmette qualcosa da una persona all’altra in modo veloce e coordinato. La parola richiama l’immagine di un corridore che passa il testimone, simbolo di lavoro di squadra e velocità. In definitiva, rappresenta lo scambio efficace tra più attori.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Messaggeri militari prima delle telecomunicazioniNell auto c è quella del cambioLa partenza nelle corseEffettuano continue corse in città

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Staffette

Se ti sei imbattuto nella definizione "Le corse con il cambio", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

A Ancona

F Firenze

F Firenze

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N A O I N R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NORINA" NORINA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.