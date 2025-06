La lisi con tanti indirizzi nei cruciverba: la soluzione è Mailing

MAILING

Curiosità e Significato di Mailing

Approfondisci la parola di 7 lettere Mailing: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Mailing? Mailing indica l'invio di comunicazioni o materiale promozionale a una lista di indirizzi, spesso per scopi pubblicitari o informativi. È un modo efficace per raggiungere clienti o potenziali clienti, mantenendo un contatto diretto e personalizzato. In pratica, si tratta di spedire lettere, email o volantini a molte persone contemporaneamente, facilitando la diffusione di messaggi importanti o promozionali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un tipo di vendita per corrispondenzaLa list fatta di indirizziList di posta elettronica cui ci s iscrive ingChiude tanti indirizzi webIl caotico mercato orientale con tanti negoziI suffissi come it com org degli indirizzi Internet

Come si scrive la soluzione Mailing

Hai trovato la definizione "La lisi con tanti indirizzi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

I Imola

L Livorno

I Imola

N Napoli

G Genova

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I M I N A T T R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MARINETTI" MARINETTI

